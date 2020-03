Tromsø kan beholde «Søring-karantene» etter krisemøte i regjeringen

Helse- og omsorgsdepartementet vil ikke innføre juridisk bindende nasjonale smittevernregler. Det står klart etter at representanter for regjeringen har vært i krisemøte med representanter for helsemyndigheter, næringslivet og arbeidstakerorganisasjoner.