- Jeg hjelper til og med kundene med ketchup og sennep på pølsene

nyheter

1. mars tok Eline Steinnes (23) formelt over den velkjente Circle K-stasjonen i Skibotn. Knappe to uker senere iverksatte regjeringen de mest alvorlige og inngripende tiltakene i Norge siden krigen. Det var ikke helt etter planen for Elines del.

– Nei, det må jeg si var veldig dårlig timing for meg. Vi nådde egentlig ikke å komme ordentlig i gang før det smalt. Det var definitivt ikke dette jeg hadde håpet på da jeg kjøpte stasjonen, sier Steinnes.

Alle permitterte

Den ferske bensinstasjonseieren har merket koronatiltakene veldig godt – ikke minst på sin egen arbeidsdag.

– Her er alle permitterte utenom meg selv. Det vet jeg ikke om har skjedd før her på stasjonen. Jeg jobber fra 08.00 – til 20.00 hver dag og prøver å gjøre mest mulig selv. Jeg måtte kappe åpningstidene, slik at jeg ikke skulle få altfor lange dager. Normalt har vi jo åpent til 23.00, sier Steinnes.

Bensinstasjonen langs E6/E8 har normalt godt tilsig med kunder. Men ikke nå.

– Trafikken er nesten borte. De kundene som brukte å være her, blant annet de som besøker hytter og campingvogner, er ikke her. Det går mest i lokale folk eller de som fortsatt jobber. Og så går jo trailertrafikken mer eller mindre som normalt, sier Steinnes.

God tid

Og koronakonsekvensene er kjedelig på mer enn én måte for Steinnes.

– Ja, det er jo langt mellom kundene. Så når det kommer noen, prater jeg nesten hull i hodet på dem! Det mangler ikke på ekstraservice heller. Jeg tar til og med ketchup og sennep på pølsene til de som handler det, smiler Eline.

Påsken er tradisjonelt sett en skikkelig høysesong for bensinstasjonen – med valfarting til både Skibotn, Skibotndalen og Kilpis. Men Steinnes er forberedt på labert oppmøte i år.

– Den her uka og neste uka ville det normalt vært storinnrykk, ja. Men det blir det nok ingenting av. Det er veldig trasig – både for oss, og de som vil på fjelltur. Jeg har et visst håp om at noen tar dagsturer i påska, men det blir ikke i nærheten av en normal påske, sier Steinnes.

Hun håper at de strenge koronatiltakene ikke varer lenge.

– Viruset forhåpentlig slutt en gang i forhåpentlig nær fremtid. Jeg håper i alle fall det. Så får vi se hvor lenge det går før jeg må igangsette flere tiltak, sier Eline Steinnes.

Kan få støtte

Foran formannskapsmøtet i Storfjord kommune 1. april har Rådmannen innstilt på å bevilge 295.000 til Steinnes Servicestasjon AS, som er det navnet på selskapet til Eline Steinnes. Hun har søkt om støtte fra Storfjord kommunes næringsfond til kjøp av inventar og varelager i forbindelse med overtakelsen av stasjonen.

Steinnes har søkt om 300.000 i kommunal støtte, men Rådmannen har altså innstilt på inntil 295.000 kroner.

"Det er svært positivt at yngre mennesker tør å satse på egne bedrifter og Storfjord kommune ønsker å strekke seg langt for å hjelpe der de kan. Det være seg gjennom hjelp med søknader, hjelp opp mot andre offentlige instanser, eller som her gjennom økonomisk støtte", heter det i innstillingen fra Rådmannen, som NRK Troms var først ute med å omtale.