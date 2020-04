Stanset godt beruset bilist på Skjervøy

nyheter

Takket være et handlekraftig og observant vitne, fikk politiet onsdag kveld stanset en bilist på Skjervøy som var tydelig beruset.

I følge en tweet fra Troms Politikammer, var bilisten en mann i 40-årene som var, "godt beruset", for å sitere politiet.

Mannen er bragt til legevakten for blodprøve og han anmeldes både for dette forholdet og for kjøring uten gyldig førerkort.