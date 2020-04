En til smittet av korona i Nordreisa

nyheter

Under kommunens live-sending på facebook melder kommuneoverlege Øyvind Roarsen at det nå er en til som er smittet. Totalt er det to i Nordreisa kommune.

I likhet med Rolf Hansen, som Framtid i Nord intervjuet denne uken, skal også den sist registrerte smittede ha blitt smittet etter å ha vært på utenlandsreise. Også denne pasientenhar vært i karantene siden hjemkomst. Det var nettstedet reisanett.no som først meldte som tilfellet.

Ordfører Hilde Nyvoll bekrefter at det dreier seg om et smittetilfelle til i Nordreisa, som med det har to smittede. Hun har snakket med kommuneoverlege Øyvind Roarsen, og sier kommuneoverlegen har kontroll på situasjonen.

FØRSTE PÅSVISTE SMITTETILFELLE I NORDREISA – Jeg ble nummer én. Og pallen vil jeg ha for meg selv Rolf Hansen er den første i Nordreisa som har fått påvist smitte med koronaviruset. Han roser helsevesenet for svært godt oppfølging.

Reisanett skriver på deres sider at kommuneoverlegen opplyser at alle som blir testet for korona er å anse som mistenkt som koronasmittet. I Nordreisa har nå omlag 80 personer blitt testet så langt.

Totalt er det dermed fire bekreftede tilfeller av koronasmitte i Nord-Troms. To i Nordreisa, ett i Skjervøy og ett i Lyngen.