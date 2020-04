Se årets fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter direkte

nyheter

Egentlig skulle Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter i Troms gått av stabelen 24. mars. Så kom korona-viruset og dermed måtte Ungt Entreprenørskap avlyse.

– Det var en enorm skuffelse å måtte avlyse det planlagte Fylkesmesterskapet. Vår første tanke etter avlysningen var derfor «vi må få til noe, slik at elevene får den hyllesten de fortjener, sier Liv Brandvoll, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms.

Løsningen ble en digital variant, som du blant annet kan se her. Det gjør at de i alt 55 ungdomsbedriftene likevel kan få konkurrere om de 15 prisene.

Fra Nord-Troms Videregående skole deltar to bedrifter, Skiitplast UB og Hopp i Havet UB. De to bedriftene er nominert til flere priser. Faktisk opptar bedriftene fra Nord-Troms hele to av fem plasser blant de fem nominerte til prisen som Beste ungdomsbedrift.

Bedriftene fra Nord-Troms er også å finne blant de nominert til blant annet HR-prisen, og har også levert sterke bidrag til priser som beste forretningsplan, gastronomiprisen og beste markedsføring.

Berømmer juryene

Målet for arrangøren er å kaste glans over alt det harde arbeidet de unge bedriftseierne i videregående skole har lagt ned. Bak produksjonen ligger det mange, lange dager med jobb; et lite, men svært dedikert produksjonsteam og en haug med lidenskapelige jurymedlemmer, sier Liv Brandvoll.

– Vi har stått på, ingen tvil om det. Likevel hadde vi aldri kunnet gjennomføre et slikt prosjekt uten all den fantastiske innsatsen som er lagt ned av jurymedlemmene for de ulike prisene.

– Framtidas gründere

Med samfunnet i lockdown, barn og unge hjemme fra barnehage og skole og hjemmekontor i de tusen hjem, håper Ungt Entreprenørskap Troms på tidenes største mesterskapspublikum.

– Målet vårt er å lage en prisgalla som får frem smilet – det er grunn nok alene til å følge med, sier prosjektleder i Ungt Entreprenørskap, Cato Birkeland.