Kvænangsfjellet har vært stengt rekordmange ganger denne vinteren

Denne vinteren har vært preget av mye vær og snøbyger. For fjellovergangen mellom Kvænangen og Nordreisa har det ført til at den har vært stengt rekordmange ganger denne vinteren. Dette melder Statens vegvesen i en pressemelding.

E6 over Kvænangsfjellet har vært stengt hele 77 ganger, som nesten er en dobling av forrige rekord som var 44 ganger for en hel vintersesong. De siste ti årene har fjellovergangen vært stengt 32 ganger i gjennomsnitt per vinter.

Flere ganger har innbyggerne i Kvænangen kommune vært isolert, ved at både Kvænangsfjellet og E6 gjennom Langfjorden i Alta kommune har vært stengt på grunn av rasfare.

Unormalt mange stengingen denne vintersesongen gjelder for flere fjelloverganger i Nord-Norge.

E6 Saltfjellet har vært stengt 76 ganger så langt i vinter, mens den tidligere rekorden for en hel vinter er 49. Gjennomsnittet er 32.

E6 Hatter i Finnmark har vært stengt 28 ganger, mens den tidligere rekorden er 19 for en hel vintersesong. Gjennomsnittet er 12.

E6 Sennalandet i Finnmark har vært stengt 48 ganger så langt i vinter. Bare sesongen 2016/2017 var verre – med 55 stengninger.

E10 Bjørnfjell fra Narvik over grensa til Sverige har vært stengt 59 ganger hittil i vinter, som er det samme som hele vintersesongen 2016/2017. Gjennomsnittet her er 37 stengninger.

Sårbart transportsystem

– Tallene dokumenterer at vi har hatt en ualminnelig krevende vinter. De viser også at også de viktigste transportårene mellom sør og nord og internt i Nord-Norge er svært sårbare, sier avdelingsdirektør Unni M. Gifstad i Transport nord i Statens vegvesen, i pressemeldingen.

I Troms og Finnmark er det ingen omkjøringsruter innenlands, og i dagens korona-situasjon er omkjøring vi Finland vanskelig tilgjengelig på grunn av strenge tiltak på begge sider av grensene. I tillegg er det ikke jernbane i fylket.

– Statens vegvesen er opptatt av oppetid på veiene. De samfunnsøkonomiske konsekvensene av stengte veier og uforutsigbar transport fanges ikke opp av vanlige modellberegninger. Men det er ikke tvil om at dette har store konsekvenser for samfunnet og kan være kritisk når det oppstår spesielle situasjoner, slik vi opplever nå. Vi vet også at klimaendringene innebærer at vi må ruste oss for enda mer uvær og skred i framtida, sier Gifstad.

Vegvesenet gir i påskeråd at det kan være lurt å holde seg i ro, selv om påskeværet ser ut til å bli bra. Etterhvert som det blir mildere, kan snøskredfaren øke.

– Dette er nok en grunn til å holde seg i ro. Og de som er helt nødt til å kjøre noe sted, må følge med på trafikkinformasjon på 175.no og værmeldingene. Heldigvis har vi i nord god plass og friluftsmuligheter rett utenfor døra. Og nå fortjener både vi og ikke minst de som jobber hardt for å holde vegene åpne, godt påskevær, sier Unni M. Gifstad i pressemeldingen.