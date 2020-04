Biblioteket i Lyngen går nye veier for å nå ut til publikum

nyheter

Nå har biblioteket i Lyngen funnet en ny vei for å nå ut til publikum. De har nemlig laget en litterær tursti.

– Vi har laget en litterær tursti med dikt av Arvid Hanssen som er hengt opp i trær, skriver biblioteksjef Åse Hansen.

Den litterære turstien strekker seg fra det som blir kalt på folkemunnet i Lyngen for Kajajenka opp til Skihytta i Lyngen. Totalt er det fem dikt, som er skrevet på skifersten.

– Her kan de som ønsker det både få seg en fin tur i natur og en litterær opplevelse. Både for kropp og sjel.

Tospråklig

Prosjektet er støttet av Sparebank 1, som har gitt midler til at det kunne gjennomføres. Nå håper biblioteksjefen at det vil være til glede for mange.

Hun forteller at grunnen til at de har valgt nettopp Arvid Hanssens dikt er fordi de er oversatt til engelsk. Dermed kan den litterære turstien også være til glede for turistene som besøker Lyngen.

– Også som integrering av fremmedspråklige som har bosatt seg i kommunen, forteller biblioteksjefen.