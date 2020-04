– Vi er så forberedt som vi kan bli

nyheter

Etter at Kåfjord Helsetun åpnet sommeren 2019 har det gamle helsesenteret stått tomt. På det tidspunktet var det nok ingen som tenkte at det gamle bygget kunne bli nyttig i tilfelle en pandemi skulle bryte ut i nær framtid, slik tilfellet er nå.

Per dags dato er det kun noen få tilfeller med påvist smitte av koronaviruset i Nord-Troms. Ingen av disse er Kåfjord, men kommunen gjør sitt ytterste for å forberede seg til viruset også kommer til Kåfjord.

Ønsker å bidra

Tolv sengeplasser på hvert sitt rom med bad er reid opp. Det gamle helsesenteret har plass til langt flere, men da er de avhengig av mer helsepersonell. Smittevernutstyr ligger klart og utstyr for måling av oksygen i blodet, blodtrykksmåling, tilførsel av oksygen og sugekateter er bare noe av utstyret som er klart på det nyetablerte akuttrommet. På akuttrommet, som er utarbeidet i samarbeid med intensivsykepleiere, ligger det klare prosedyrer for hvordan gå fram og hva helsepersonellet skal observere.

– Jeg er stolt over hva vi har fått til og jeg synes det har blitt jobbet veldig godt, sier kommuneoverlege i Kåfjord Anita Monsen Pedersen.

På det gamle helsesenteret trenger de omtrent 15 personer som kan gå i turnus. Så langt har opp mot ti personer meldt seg og er klare til å trå til.

– Blant dem er det intensivsykepleiere, sykepleiere og annet helsepersonell. Disse har sagt seg villige, sier leder for hjemmebasert omsorg Linn Sylvi Steinnes.

– De ønsker å bidra og de er forberedt på at det kan bli stor arbeidsmengde i begynnelsen. Folk vil virkelig få det til, det er godt å se, sier leder for sykehjemmet Gro Søland.

For å unngå å blande personellgrupper skal de som jobber med korona-pasienter kun jobbe på det gamle helsesenteret.

Søland sier personalgruppa også jobber for å forberede seg mentalt.

Fordel å bo i nord

Monsen Pedersen sier det er fordeler med å bo langt nord og i distriktene.

– Vi ønsker å trygge befolkningen. Bølgen med smitte kommer senere til oss slik at vi når å få erfaringer fra andre steder og vi drar nytte av disse erfaringene.

– Dette viruset er helt nytt, så i starten visste man svært lite. Nå lærer man mer og mer og vi vi blir faglig mer forberedt på hva man skal gjøre med de som blir mer syke. Nå er vi så klare som vi kan være med tanke på den kunnskapen vi sitter på i dag.

Kommunen har gjort flere tiltak for å forberede seg, blant annet har de kartlagt hvilke ansatte som har kompetanse innen helsearbeid og som kan benyttes ved behov på andre tjenester.

– Dette er mye jobb, men vi jobber nå tverrfaglig på en annen måte, og det er veldig bra, sier Steinnes.

Helsepersonell forbereder på og etterhvert skal de ivareta pasienter med koronasmitte. I tillegg skal den normale helsetjenesten gå sin gang.

– Vi tenker også på den øvrige befolkningen. Vi har en befolkning som ikke pauser sin sykdom, så alt skal enda ivaretas av det som det normalt brukes 100 prosent av tjenesten til, sier Monsen Pedersen

Målet med de nasjonale og lokale retningslinje og påleggene er innført for å hindre en rask spredning av covid-19. På denne måten håper helsepersonell å ha kapasitet til pasientene som blir innlagt med alvorlig sykdomsforløp.

Monsen Pedersen sier verst tenkelig scenario er at de får inn flere pasienter som normalt ville blitt sendt til sykehus, men som sykehuset ikke har kapasitet til å ta imot.

– Da må vi håndtere sykehus-dårlige pasienter her, men det er det vi forbereder oss på nå.

En egen koronabil

Kommunen har etablert en egen koronabil som helsepersonell kan kjøre ut med, til pasienter som ringer inn med luftveissymptomer, som har feber og føler seg slappe. Slik håper helsevesenet å tidligere nå ut til pasientene. Bilen er utstyrt med smittevernutstyr, og utstyr for måling av blant annet surstoff og blodprøvetaking.

– Vi håper at vi slik kan starte behandling tidligere. Vi ønsker å fange opp pasienter før de er så dårlige at de må på sykehus.

Stille lungebetennelse

Kommuneoverlegen forteller om noe som kalles stille lungebetennelse som kommer fram i flere rapporter fra Oslo angående koronaviruset.

– Man kan gå med mindre surstoff i flere dager uten å merke at man er tung i pusten på samme måte. Det kan ta lengre tid før pasienten kommer inn til første vurdering og da kan det være kort vei til akutten.

Hun sier de håper å nå tidligere ut til pasientene ved å ha en egen koronabil tilgjengelig.

Monsen Pedersen og Steinnes sier de opplever pasienter som er engstelig for viruset. I den hjemmebaserte omsorgen har de tatt ned noen tilsyn, i tjenester som dagtilbud og noe støttekontakt, samt at de har erstattet noen tilsyn med telefonsamtaler der det lar seg gjøre.

– Vi har gått ned på noen tilsyn for å skjerme pasientene uten av det blir uforsvarlig. Det er med fokus på ivaretakelse av pasientene. Men vi merker at noen blir mer kontaktsøkende, så vi prioriterer de vi ser ikke har godt av at det kuttes tilsyn. Det er en avveiing hele tiden, sier Steinnes.

– Jeg opplever at noen faktisk er ganske redde. Det ønsker vi ikke. Vi vil at folk skal være skjerpet og ta sine forholdsregler, følge de nasjonale retningslinjene og føringene når det kommer til smittevern. Men vi i helsevesenet gjør det vi kan for å forebygge at flere enn nødvendig blir mer syke enn de må, sier Monsen Pedersen.

Forventer smitte

Videre roser kommuneoverlegen befolkningen som følger retningslinjene. Hun understreker at selv om det så langt ikke er noen smittetilfeller i kommunen, er det sannsynlig at det vil komme etter påske.

– Flere kommer hjem til Kåfjord og man flytter mer på seg i påsken. Vi er innstilt på at det kommer tilfeller av smitte hit.

Kommuneoverlegen sier de tenker og forbereder seg på alle mulige eventualiteter.

– Vi vet ikke om vi kan forvente ti eller 200 innleggelser i løpet av hele perioden. Jeg gleder meg til det har gått ett år og vi kan se tilbake på dette.