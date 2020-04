Unntaket fra kjøre- og hviletidsreglene forlenges

nyheter

I en pressemelding fra Statens Vegvesen opplyser de om at de nå forlenger unntaksvedtaket fra 13. mars. Vedtaket omhandler kjøre- og hviletid blant transportsjåfører.

Forlenger vedtaket

Når vedtaket først ble gjort, skulle det være gjeldende i 30 dager, fra 13. mars.

– Vi vurderer situasjonen fortløpende med tanke på tid og omfang av dispenasjonen, sier Ingrid Heggebø Lutnæs, avdelingsdirektør i Statens vegvesen til Anlegg & Transport.

Lutnæs sier også til AT at det er viktig at arbeidsgiverne gjør alle mulige tiltak for å ivareta sjåførenes arbeidsvilkår i situasjonen vi nå er i.

Statens Vegvesen begrunnet unntaksvedtaket med at livsnødvendige leveranser av medisiner, mat - til folk og dyr, og andre leveranser måtte komme frem, og at under pandemien kunne transportselskapene oppleve lav kapasitet og manglende tilgang til sjåfører grunnet karantene og sykdom, og at kravene til kjøring da vil øke over normalen.

Går ut 1. påskedag

Det originale vedtaket går ut 1. påskedag, altså førstkommende søndag, og Statens Vegvesen melder fra om dette før de har fått bekreftet vedtaket fra det Europeiske frihandelsforbundet, men presiserer i pressemeldingen at dette er en formalitet.

«Søknaden som nå er sendt er bare en formalitet. ESA og EU-Kommisjonen har gitt klare retningslinjer for hva slags forlengede unntak som vil bli akseptert av hensyn til trafikksikkerhet og arbeidsvilkår for sjåførene.»

Det presiseres at sjåførene fortsatt vil ha krav på pause etter 4 1/2 times kjøring, og at maksimal kjøretid hver dag ikke skal overskride 11 timer, og da med minimum 9 timers hvile.