11. april: Ingen nye smittede på påskeaften

Nordreisa er den Nord-Troms kommunen med flest registrerte tilfeller med to. Det er ingen nye smittede, men kommuneoverlege Øyvind Roarsen er bekymret for at folk ikke følger smittevernreglene like strengt lenger.

– Det er fortsatt svært viktig å følge smittevernrådene med å holde avstand. Jeg har fått tilbakemeldinger på at folk er observert for tett på hverandre, spesielt på dagligvarebutikkene. Hvis vi fortsatt skal klare å begrense smitte, så fordrer det at alle følger smittevernrådene og holder minst to meter avstand.

I Kvænangen melder kommuneoverlege, Kjell Nysveen, om ingen smittede, og de venter ikke flere prøvesvar.

Anita Monsen Pedersen, kommuneoverlege i Kåfjord melder at kommunen ikke har noen bekreftede smittede, og de har testet omlag 40 stykker.

Lyngen har hatt én smittet innbygger, og har ikke hatt flere, melder kommuneoverlege, Carol Pascoe. De gjør daglige tester, men er ikke sikker på totalt antall.

Storfjords kommuneoverlege, Hans-Olav Holtermann Eriksen, legger ut en daglig oppdatering på kommunens nettsider, hvor de kan fortelle at de har gjort 157 tester, hvor ingen har vært positive. Dette gjelder for Storfjord og Balsfjord.

Framtid i Nord har ikke lyktes å få kontakt med noen på Skjervøy som kan oppdatere.