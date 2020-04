Ingen nye smittetilfeller i Nord-Troms

nyheter

Mandag 13. april er det ikke påvist noen nye tilfeller av smitte med covid-19 i Nord-Troms.

I Kvænangen har de ikke hatt noen tilfeller. Kommuneoverlege Kjell Nysveen sier de har ikke gjennomført noen tester de siste dagene. Kollega i Kåfjord, Anita Monsen Pedersen, opplyser at de heller ikke har noen påviste smittetilfeller så langt.

– Vi har heller ikke testet noen det siste døgnet og venter ikke på noen prøvesvar, sier hun.

Kommuneoverlege i Storfjord, Hans-Olav Holtermann Eriksen, opplyser på kommunens hjemmeside at per 12. april er det ingen tilfeller av smitte i Storfjord.

Kommuneoverlege i Lyngen, Carole Pascoe, melder om at de ikke har flere påviste tilfeller i kommunen. Hittil har det blitt påvist ett tilfelle i Lyngen.

Skjervøy kommune fikk regionens første påviste tilfelle. Det er så langt kommunens eneste.

Nordreisa har så langt hatt to tilfeller med påvist smitte. Foreløpig er det ikke flere tilfeller.

– Nå er vi både her og i resten av landet i den fasen der vi har lyktes med å få kontroll på smitten og at det snur, samtidig som helsevesenet har hatt tid til å bygge seg opp, sier kommuneoverlege Øyvind Roarsen.

Roarsen understreker at det er viktig at folk fortsetter å følge smittevernrådene.

– Det er ikke over på noen måte. Det som er utfordrende er når det går dager og uker og det blir stille at folk ikke begynner å slakke ned og miste fokus. Det er fordi folk har fulgt rådene at det nå er stille.