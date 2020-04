Fysioterapeuten gleder seg til å arbeide igjen

nyheter

Da korona-restriksjonene kom ble det full stans i mange bransjer i Norge. Fysioterapeuter kunne ikke fortsette med driften, men fra og med 20. april har myndighetene meldt at de kan fortsette driften.

En som er svært glad for det, er fysioterapeut Unni Bilden på Storslett Fysioterapi.

– Det gleder jeg meg veldig til. Å rett og slett komme meg i arbeid igjen, forteller hun.

Hun starter driften opp igjen på mandag 20. april, men understreker at hun vil starte forsiktig med det første.

– Vi må følge de forholdsreglene som myndighetene har satt på bransjen. Det blir godt for alle å komme i gang, men vi vil fokusere å passe på smittevern.

Færre pasienter

Hun er samlokalisert med fysioterapeut Kaja Stabell, men hun sier det ikke vil gi noen utfordringer med tanke på smittevern.

– Vi har vært vårt behandlingsrom. Det blir ikke aktuelt å ha grupper, men en til en behandling, forteller hun og fortsetter:

– Vi passer på at vi ikke har så mange pasienter og sørger for at stolene er i god nok avstand. Også ekstra hygienetiltak med vask og klar bransjestandard.

Hun sier at de kommer nok til å arbeide annerledes fremover, og at det blir litt lengre tid mellom hver pasient.

– Også har vi gitt klar beskjed at hvis vi eller pasientene føler seg forkjølelsessyke, må de bli hjemme. Også hvis de blir dårlige under behandling, da må de dra hjem.

Har hatt behandling via video

Bilden sier det har vært spesielt i den tiden de ikke har kunne tatt imot pasienter.

– Det har vært veldig spesielt å ikke skulle være på jobb og gi pasientene det tilbudet de behøver. Men jeg har hatt noen videokonsultasjoner i den tiden vi har vært permittert, forteller hun.

Fremover vil hun fortsette med å fokusere på smittevern.

– Jeg vet at vi må være restriktive en lang tid fremover. Faren er ikke over enda. Men jeg setter pris på at vi får lov å åpne igjen. Mange pasienter er nå glad for at de får et tilbud.

– Starter litt forsiktig med færre pasienter, slik at vi er sikre på at vi opprettholder smittevernet, poengterer hun til slutt.