Nå åpner Avfallsservice alle miljøstasjonene

nyheter

Fra og med neste uke åpner Avfallsservice alle miljøstasjonene sine. Tidligere meldte bedriften at de ville være stengt fram til 1. juni, men nå ser de at smittesituasjonen i Norge endret seg fortere til det bedre enn forventet.

– Da følger vi opp det som kommer både fra kommunelegen lokalt og det som kommer fra det sentrale at man åpner opp samfunnet. Da er vi med på det løpet, sier daglig leder i Avfallsservice, Sigleif Pedersen.

Redusert drift

I de to første ukene vil det være redusert drift på miljøstasjonene, ved at de kun tar imot restavfall, trevirke og jern. Det vil ikke være anledning til å levere farlig avfall eller elektronisk avfall. I tillegg vil det være restriksjoner på trafikken på miljøstasjonene.

– Her på Galsomelen slipper vi bare inn to og to biler samtidig. På de andre stedene er det en og en bil. Dette for at det blir minst mulig folk i kontakt.

– Så satser vi på at det blir vanlig drift fra og med 4. mail, forteller Pedersen.

Det fører også til at de ansatte som ble permitterte i bedriften vil kunne komme tilbake på jobb.

– Fra fjerde mai vil de fleste være på jobb. Enda er det noen som er permittert, men vi henter flere inn nå som aktiviteten øker.

Følger med på bransjen

Fremover som flere kommer tilbake i arbeid vil de se på hvilke tiltak de må ha i bedriften internt for å gjøre arbeidshverdagen for de ansatte tryggest mulig og smittefri.

– Vi følger med på hva som skjer i bransjen og ellers i Norge. Mange har måttet holde miljøstasjonene sine stengt, også de store bedriftene.

Pedersen synes folk i Nord-Troms har tatt stengningen av miljøstasjonene greit imot.

– De som har tatt kontakt har hatt full forståelse. Denne gangen har vi satt helse foran miljø.

Alle miljøstasjonene vil følge normal åpningstid, med unntak av Galsomelen som vil ha noe redusert.

Begrunnelsen til at de ikke tar imot farlig avfall eller elektronikk er fordi det må behandles av personell etter det er levert inn.