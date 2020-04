Vi opponerer ikke

nyheter

Denne uka ble den såkalte søring-karantenen avviklet i flere nordnorske kommuner, blant annet Troms, Narvik og Sortland. Nordreisa derimot, valgte å beholde bestemmelsen om at tilreisende fra Oslo og Viken må i to ukers karantene.

Etter at karantenen ble opphevet i Tromsø uttalte kommuneoverlegen der, Kathrine Kristoffersen, at det er vanskelig å si om denne omstridte regelen har hatt noe for seg. Man finner det angivelig vanskelig å påvise en effekt.

I dag vet vi at Kvænangen ikke har hatt noen påviste tilfeller av covid-19. Nordreisa har hatt to. Begge hadde vært på reise, begge var satt i karantene. Skjervøy har hatt en smittet, med samme opplegg. Kom fra reise, havnet i karantene og videre smitte ble stanset. Tar man utgangspunkt i Kvænangens null smittede, blir det naturlig nok uhyre vanskelig å måle effekten. Ingen fordi tiltaket virket, eller ingen fordi det bare ble slik? Og siden ingen er smittet, er det ingen å sjekke dette på.

Noen har gjort det til et poeng at søring-karantenen er et slags takk for sist for fylkessammenslåing, statlig overformynderi og andre paranoide årsaker. Etter å ha lest leserinnlegget fra tre leger i vest-Finnmark er det for så vidt lett å tro på disse stemmene. Legene druknet sine egne gode intensjoner i et politisk opprop innsauset med påstander om statlig heksejakt og overstyring.

Uttalelsene må selvsagt stå for disse legenes regning. Det er nemlig lite og ingenting som tilsier at det er populisme og takkforsist-taktikk som står bak politikerne i Nordreisas vedtak om å håndheve søring-karantenen. Den ble innført fordi helsevesenet i Nordreisa knapt har hender nok til sine egne innbyggere, og derfor vil man for alt i verden ikke ha smitten inn i kommunen.

Bare det å hevde en slik påstand er også med på å underbygge en forståelse av her i nord er vi kun ute etter hevn og å forsure livene sørpå. Man antyder at leger og politikere har en annen agenda en helsevern i sine tiltak. Med det undergraver man også disse legenes kunnskap og respekt. Det er en respektløs retorikk.

I Nordreisa er – bank i bordet – ingen døde av covid-19. Det synes i så måte like vanskelig å argumentere mot at karanteneregelen har hatt effekt, som for.