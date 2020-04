Politiet åpner opp publikumstjenestene

nyheter

Fra og med mandag gjenåpner Nord-Troms lensmannsdistrikt sine publikumstjenester ved kontoret på Storslett, opplyser lensmann Ole Johan Skogmo.

Det betyr at du igjen kan bestille pass, levere anmeldelser eller utføre andre tjenester som krever personlig oppmøte. Kravet er at du bestiller en time i forkant - og at du er symptomfri og ikke i karantene.

– For å unngå opphoping av personell i lokalet, må de som trenger å komme til Storslett, først ringe 02800 for å avtale oppmøtetidspunkt, sier Skogmo.

Han ber alle som har fått et oppmøtetidspunkt om å følge dette - slik at man kan ivareta smittevernstiltakene. Om man kommer før tiden, må man vente utenfor.

– Alle andre henvendelser og akutte oppdrag vil bli løst som vanlig av et nå ytterligere forsterket lensmanndistrikt, og det er fremdeles mulig å få løst det meste på telefon eller over internett, påpeker lensmannen.

Må bestille ny time

Alle passtimer i perioden 13. mars til 19. april har blitt avlyst - og man må da bestille ny time selv. Skogmo oppfordrer de som ikke har behov for pass akkurat nå, til å vente med å bestille time. Skal man ha nødpass må man ringe for å avtale time.

Politiet i Nord-Troms er også åpne for å behandle utlendingssaker, men tar ikke imot besøk uten avtale. Her er alle timer avlyst frem til 15. mai, og dersom din avtale er avlyst, vil politiet ta kontakt for å gjøre ny avtale.

– Dersom din sak ikke haster, ber vi deg vente med å ta kontakt. Søknad om norsk statsborgerskap vil ikke bli prioritert nå, påpeker Skogmo.

Når det gjelder anmeldelser er også denne tjenesten redusert som følge av korona-pandemien. Tyveri og skadeverk kan anmeldes digitalt, og det er også mulig å sende anmeldelser på e-post.

De som ikke kan levere anmeldelse digitalt eller på e-post, må avtale tid på telefon.

Skibotn og Skjervøy åpner senere

Grunnen til at det kun er lensmannskontoret på Storslett som gjenåpner publikumstjenestene, er at lokalene på Skibotn og Skjervøy enda er under ombygging, sier Skogmo. Der vil det ikke bli ordinær publikumsbetjening før senere i vår.

På Storslett er kontoret åpent fra 10-14 fra torsdag til fredag (11-18 torsdager i oddetallsuker).