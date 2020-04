Redningsaksjon i Lyngen: En kan være skadet

nyheter

Onsdag ettermiddag melder Troms politidistrikt på twitter at det pågår en redningsaksjon etter at HRS Nord varslet at det var mottatt et nødsignal fra området Midtbreen i Lyngen kommune.

– Det er snakk om to personer. Vi vet at en person fremstår som skadd, forteller vakthavende ved politiets operasjonssentral i Tromsø.

– Det ser ut som det har vært fallskade, forteller vakthavende.

Han forteller at de to nå blir hentet ut av området av luftambulanse.

Politiet skal ha blitt varslet av HRS Nord klokken 17.20 om hendelsen.