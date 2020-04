Uendret smittestatus i Nord-Troms. Totalt 359 er testet

nyheter

Frem til onsdag denne uken har flere blitt testet for covid-19, men legene kan fortelle at det er ingen som har testet positivt.

Totalt av befolkningen i Nord-Troms er det fire som har blitt smittet, men som nå er frisk.

I Kåfjord kommune er det flere som har blitt testet denne uken, melder kommuneoverlege Anita Monsen Pedersen. I tillegg har de gått igjennom testerutinene deres. Ingen har så langt blitt smittet av koronaviruset i Kåfjord.

Kvænangen kommune har heller ikke noen smittede så langt. Kommuneoverlege Kjell Nysveen forteller at de så langt har testet to personer denne uken. De venter fortsatt på svar fra den ene, men han sier de forventer ikke et positivt svar.

Over 350 testede i Nord-Troms

Om smittestatusen for Nordreisa kommune, forteller kommuneoverlege Øyvind Roarsen at det er stabilt og rolig.

– Det er fortsatt bare de to som var smittet, men som nå er friske, sier han.

Så langt er det 133 innbyggere i Nordreisa som er testet, hvor 105 av de ble testet på Storslett.

Fremover forventer Roarsen at det vil holde seg rolig, selv om skoler og næringen begynner å åpne igjen

– Om det skulle dukke opp en elev eller ansatt som er smittet, vil de tiltakene som er iverksatt gjøre det tryggere. Da må hele gruppen i karantene.

– Det er ingen grunn til å engste seg. Det kan oppstå, men det er ikke noe vi forventer, sier Roarsen.

Han opplyser også at i Nord-Troms er det nå totalt 359 som er testet. Av de er det fem testet positivt, hvor en med bostedsadresse i Lyngen ikke oppholder seg i kommunen. Han forteller også at ingen av de var smittet lokalt.

Kun tirsdager og fredager

I Skjervøy kommune er det totalt en som har vært smittet, men som nå er frisk. Denne uken forteller kommuneoverlege Paul Odberg at de fortsetter å teste.

Nå opplyser han også at de kun tester på tirsdager og fredager.

På kommunens nettside melder kommuneoverlege i Storfjord, Hans-Olav H. Eriksen et de heller ikke har noen nye smittetilfeller i Storfjord og Balsfjord. Talt er det tatt 175 prøver av innbyggerne i begge kommunene.

Vi har ikke fått svar fra kommuneoverlege Carol Pascoe i Lyngen kommune. Fredag 17. april meldte hun ikke om noen nye smittetilfeller, og kommunen har heller ikke meldt noe på deres hjemmeside per 22. april.