Fortsatt ingen oppkjøring ved Statens vegvesen

Statens vegvesen har på grunn av koronakrisen kansellert alle oppkjøringer ut mai, og det er tidligere meldt at de vil starte opp igjen så fort alle krav til smittevern er på plass.

Men til tross for at landet gradvis åpnes etter å ha vært koronastengt i flere uker, drøyer det for dem som venter på det siste hinderet for å få «lappen».

– Vi vet at det å få førerkort er viktig for mange, og vi jobber nå på spreng for å få oppkjøringene i gang igjen. Men det er viktig at vi setter både elevenes, trafikklærerens og våre sensorers trygghet først, og håper på forståelse for at det er en del tiltak som må på plass før det skjer, sier avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen i en pressemelding.

Med bakgrunn i manglende avklaringer om smittevernkrav er det ikke anledning til å starte med føreropplæring ut over de unntak som er gitt for moped, motorsykkel og snøscooter.