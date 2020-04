Dette studiet tror UiT-rektoren er grunnen til det rekordhøye søkertallet

nyheter

Fredag ble søkertallene for høyere utdanning offentliggjort. Der kommer det fram at UiT, for første gang, har 10.342 førstevalgssøkere. Det er en økning på over 25 prosent.

– Vi er svært fornøyd med årets søkertall. Kunnskap er nøkkelen til å skape vekst i verdensøkonomien når korona-pandemien er over, og vi er glade for at så mange ønsker å ta høyere utdanning ved UiT, skriver Anne Husebekk, rektor ved UiT i en pressemelding.

Prorektor Wenche Jakobsen er også svært godt fornøyde med årets søkertall.

- Jeg tror vi har størst økning i landet sammenlignet med 2019-tallene. Det er en økning i landet på rundt ni prosent, og at det vi har 25,1 prosent er aldeles strålende, sier Jakobsen til iTromsø.

Peker på profesjonsstudiet

Husebekk har mye å takke ett studie for de rekordstore søkertallene.

– Mye av denne økningen skyldes at det populære profesjonsstudiet i psykologi for første gang har opptak gjennom Samordna opptak, men selv uten dette studiet er det en markert økning av antallet søkere som har UiT som sitt førstevalg.

Dette påpeker også Jakobsen, men drar frem også en annen årsak til de høye søkertallene.

- Det er blitt gjort et godt rekrutteringsarbeid med å gjøre UiT synlig. Jeg mener at vi har et godt universitet med et veldig godt studiemiljø, sier prorektoren.

Trangt om plassen

Profesjonsstudiet i psykologi har fått inn hele 1.130 søkere som skal knive om 49 studieplasser.

- Der blir det ikke enkelt å komme seg inn, sier Jakobsen.

De mest populære bachelorstudiene er for øvrig paramedisin med 324 søkere på 20 studieplasser, og luftfartsfag med 162 søkere på 12 studieplasser.

Jakobsen sier at det er en markant økning i antall søknader fra nordnorske studenter. Det er også en økning på sykepleierstudiet, mens det i likhet med resten av landet har lavere søkertall på lærerstudiet.