Kvænangsfjellet og to andre strekninger stengt

Det blåser godt lørdag formiddag. Statens Vegvesen opplyser at E6 over Kvænangsfjellet er stengt grunnet uvær. Fjellovergangen har vært stengt siden lørdag morgen og det vil bli gjort ny vurdering klokken 12.00

Også E6 over Baddereidet er nå stengt på grunn av uværet.. Ny vurdering gjøres klokken 15.00.

Fylkesvei 7966 mellom Alteidet til Jøkelfjord er stengt over Jøkelfjordeidet. Også her er det været som setter en stopper for trafikken. Veien er stengt inntil videre.

Lørdag er det også betydelig snøskredfare i Nord-Troms.