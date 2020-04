nyheter

Forbudet mot arrangementer med over 500 deltakere forlenges til 1. september. Dermed må store musikkfestivaler og elitefotball med publikum avlyses i sommer.

– Nå er det et forbud mot store idrettsarrangementer, festivaler og konserter fram til 15. juni. Det forbudet forlenges nå fram til 1. september, sier kulturminister Abid Raja (V).

Festivalsjef for Riddu Riddu, Sandra Márjá West, bekrefter at det betyr at årets Riddu Riddu er avlyst.

Framtid i Nord oppdaterer saken.