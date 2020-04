Delvis åpning av rådhuset på Skjervøy

nyheter

Skjervøy kommune melder nemlig på sine nettsider onsdag at de åpner rådhuset delvis opp fra 4. mai. Da blir det igjen anledning igjen til å bestille time hos saksbehandlere og andre ansatte på rådhuset - vel og merke hvis du ikke har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i koronakarantene.

Kommunen skriver at man betrakter det som viktig at rådhuset er tilgjengelig for skjervøyværingene. Derfor har man bestemt at det blir større mulighet for å bestille time

"På denne måten anser man at smitteverntiltak kan ivaretas samtidig som at innbyggere har mulighet til å møte saksbehandlere eller andre personer på rådhuset når det er nødvendig", skriver kommunen på sine sider.

Man understreker at det ikke er snakk om drop-in. Ordningen innebærer at man blir hentet ved inngangen og at man forholder seg til vanlige smitteverntiltak - som håndhygiene, hoste-rutiner og avstand.

Nav-kontoret, Fagforbundet Skjervøy og helsestasjonen for ungdom, som også holder til på rådhuset, har egne bestemmelser som er redegjort for på nettsidene.