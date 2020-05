Disse endringene kom i næringslivet i april

Aksjeselskapet DJ bygg 28 AS er nå slettet fra Foretaksregisteret. Dette etter at selskapet ble meldt oppløst i mars 2019. Selskapet som holdt til på Skjervøy ble startet i 2014, med formål å drive snekker –og tømmertjenester. Daglig leder og styreleder var Daniel Jakobi.

Kaien70nord AS er navnet på et nytt aksjeselskap på Skjervøy som skal drive bistro, restaurant og servering. Styrets leder er Lucyna Anna Wiciak. Samme person startet et enkeltmannsforetak tidlig i april som nå er meldt slettet.