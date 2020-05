– Unødvendig så langt

nyheter

Helsedirektoratet ber kommunene øke kapasiteten for testing av covid-19 tilsvarende fem prosent av innbyggerne ukentlig. Tidligere har kun helsepersonell og personer i risikogruppene blitt testet, men nå åpnes det for at alle med symptomer kan bli testet. Helsedirektoratet ber om at kapasitet for prøvetaking av fem prosent av egen befolkning ukentlig skal være etablert innen utgangen av mai.