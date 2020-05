Nå kan boliglånet ditt bli billigere – Sparebank1 Nord-Norge senker renten

nyheter

I en pressemelding fredag formiddag melder Sparebank 1 Nord-Norge at de nå setter ned renten på boliglån. Dette kommer som en reaksjon på den nye styringsrenten som nå er null.

– Nullrente fra Sentralbanken er først og fremst et sykdomstegn for norsk økonomi. Nå gjøres alt som er mulig for å holde hjulene i gang, og vi er altså helt på grensen til negativer renter. Dette har aldri tidligere skjedd i Norge, sier konserndirektør for personmarkedet i Sparebank 1 Nord-Norge, Lasse Hagerupsen.

– Lavere renter vil hjelpe mange, så det er et godt og nødvendig grep som tas i den situasjonen vi er i akkurat nå. Det er selvsagt naturlig at vi i SpareBank 1 Nord-Norge følger opp signalet fra Norges bank, og senker utlånsrenten vår. Vi reduserer med inntil 0,4 prosent og er dermed på det laveste nivået vi noensinne har vært.

Den nye renten vil tre i kraft for både nye og eksisterende kunder fra 25. mai.