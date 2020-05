nyheter

E6 over Kvænangsfjellet ble stengt torsdag kveld på grunn av dårlig vær og har holdt stengt fram til det ble innført kolonnekjøring fredag kveld.

Nå melder Statens vegvesen at det er kolonnekjøring over fjellet på grunn av opprydningsarbeid. Beskjeden fra Vegvesenet er at kjøretøy som skal sørover må være skodd med vinterdekk.

Også veiene på Arnøya, fylkesvei 7940 og 7942, er åpne nå etter å ha vært stengt på grunn av 15. mai-uværet i Nord-Troms.