Legger ikke ned UP likevel

nyheter

I helgen ble det klart at Utrykningspolitiet i Finnmark og Nord-Troms i et prøveprosjekt skulle legges ned i et år. Politidistriktene skulle i denne perioden få ansvaret for trafikksikkerheten.

UP-sjefen er ikke fornøyd med prøveordningen Sjef for UP i Nord-Norge, Geir H. Marthinsen, mener politiet i Nord-Troms allerede har nok ressurser.

Lørdag sa UP-sjefen Steven Hasseldal til NTB at dette ikke var noe de ønsket, men likevel kom til å følge opp.

– Dette er et ønske som har kommet fra politimesterne i Troms og Finnark, som POD har besluttet at vi skal teste, sa Hasseldal.

UP blir en del av lensmannsdistriktet: – Dette er en betydelig styrking Selv om UP nå blir en del av lensmannsdistriktet, sier Ole Johan Skogmo at dette ikke vil gå ut over trafikksikkerheten. Tvert imot vil det bli flere kontroller.

Prøveprosjektet møtte mye motstand, og er nå blitt skrotet før det i det hele tatt hadde kommet i gang, det melder Nordlys.

– Vi er glade for at POD i dialog med Justisdepartementet vil avvente piloten med å tilbakeføre mannskap fra UP til politidistriktene i nord. Våre mannskaper vil fortsette den gode jobben de gjør for å trygge trafikksikkerheten i Troms og Finnmark, skrev Hasseldal på Twitter, torsdag.