Politiet melder like før klokken 8 fredag morgen at de har rykket ut til et vogntog som har kjørt av veien på E6 mellom Olderdalen og Birtavarre.

Det viste seg at vogntoget hadde kjørt ut i 6-tida, og at fører hadde forlatt stedet uten å varsle nødetatene.

Sjåføren er ikke skadet.

Vogntoget blir ikke berget før etter klokken 22 fredag kveld av trafikale hensyn.