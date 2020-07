nyheter

Selv om det nå er åpnet for at vi kan dra til syden, betyr det ikke at vi må. Noen av de vakreste strendene har vi her i Norge. Ikke bare langs kysten, men også i innlandet er det fine strender i innsjøer og elver. Fikk du for eksempel med deg reportasjen om strandferie i Setesdal? Eller den om Randsfjorden som har Norges største flytende badepark?