Må vente på oppgjør mellom Troms Kraft og Statnett for å fikse veien hit

nyheter

Strikkhopp fra Gorsabrua er blitt en populær attraksjon denne sommer, noe som har medført økt trafikk langs anleggsveien opp Kåfjorddalen.

På Facebook gruppen Kåfjord lokalpolitisk debattforum skriver Trond Are Pedersen i et innlegg at noe burde gjøres snart med tilstanden på veien til den populære turistattraksjonen. Det er ordfører i kommunen, Bernt Ivar Lyngstad, enig i.

– Veien opp dit har jo en del trafikk, spesielt på grunn av bura, men også de som skal videre til fjells. Og det er jo en stor belastning for en vei som per definisjon er en anleggsvei, sier Lyngstad.

Må avvente

Kåfjord kommune startet for noen uker siden sammen med Troms Kraft å få til en ny avtale på grusveien opp Kåfjorddalen. Tirsdag var også folk fra kommunen og inspiserte tilstanden på veien, etter at ordføreren tok kontakt med administrasjonen etter å ha lest innlegget på Facebook-gruppa.

– Men nå må vi avvente på en ny avtale, derfor ønsker ikke vi å bruke større ressurser på den veien enda.

Dette fordi Troms Kraft og Statnett ikke er ferdige med oppgjøret etter byggingen av kraftlinjen som går på tvers av dalen.

– Vi avventer til de blir enige. Før den tid får folk kjøre rolig og ta tiden de trenger opp, sier ordføreren.

Tidligere etablerte Kåfjord kommune et Vipps-fond for veien og parkeringsplassen ved stien til Gorsabrua. Det er midler til å håntere søppel og diverse, og hittil sier ordføreren at det er kommet inn noen tusenlapper.

Til høsten vil kommunen arrangere et folkemøte i Birtavarre, hvor blant annet denne veien vil være et aktuelt tema.

– Skal ikke være motorvei opp dalen

Sjef for Troms Kraft produksjon, Helge Mikal Eklund, forteller at de er i gang med oppgjøret mellom Troms Kraft og Statnett på veien, men at det nå er satt på pause på grunn av ferieavvikling.

– Dette er en prosess som pågår i etterkant av den jobben Statnett har gjort i dalen. Veien har fått en del ekstra slitasje, sier han.

Dokumentasjonen på oppgjøret er klart, så Eklund sier det bare er å få folk i arbeid igjen så kan det ferdigstilles. Han nevner også at de er i gang å få til en ny samarbeidsavtale med Kåfjord kommune.

Veien opp Kåfjorddalen, fra Tørrfossbrua til vannmagasinet til Kåfjorddalen kraftverk, er eid av Troms Kraft og er en anleggsvei. Det medfører også at det ikke er strenge krav på hvordan veien skal være.

– Veien er åpen for offentligheten, men det står ikke i kravet hvordan veien skal være. Normalt i drift bruker vi jo firehjulstrekkere, så – det skal ikke være motorvei opp dalen, sier Eklund.

– Men det er jo klart at den Gorsabrua trekker mye folk og det blir tilsvarende mer trafikk og slitasje på veien.