Flere nordmenn utsetter tannlegebesøk grunnet dårlig råd

En fersk Yougov-undersøkelse, gjort for Landkreditt Forsikring sier at 37 prosent har måttet avvente tannlegebesøk på grunn av trang økonomi, til tross for at det er et behov.

Gruppene det går verst utover er barnefamiller, mennesker i aldersgruppen 40 til 49 og familier med lav inntekt.

– Når pengene ikke rekker til alle behov, er tannlegen utgiftspost som mange skyver på. Det er bekymringsverdig, både av helsemessige grunner og fordi utsettelser ofte gjør det nødvendig med større og dyrere behandling senere, sier Ane Wiig Syvertsen, administrerende direktør i Landkreddit Forsikring.