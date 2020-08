Brann i en bil på Storslett

nyheter

Lørdag formiddag brant det godt i en bil like utenfor sentrum av Storslett i Nordreisa. Det melder Troms politidistrikt på Twitter klokken 12.50.

Nødetatene rykket ut, og like etterpå meldte politidistriktet at brannmannskapet har fått kontroll på brannen.

– Alt er under kontroll og brannes slukkes. Det skal også etterforskes for å finne ut hva som har skjedd, forteller operasjonsleder i politiet, Per Arve Aas.

Folk i nærmeste bolighus ble først evakuert på grunn av røykutviklingen.

– Den er nå opphevet slik som jeg har forstått det, sier Aas klokken 13.00.

Klokken 13.51 opplyser politiet at brannen er slukket og at bilen er utbrent. Det skal ikke være skader på annet enn aktuell bil.

– Sak opprettes, melder politiet.