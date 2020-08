Fjellreven var nesten utryddet. Nå ser det lysere ut

nyheter

Fjellreven i Norge kan være levedyktig om 10-15 år. Det mener forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) som NRK har snakket med.

Arten er fremdeles regnet som kritisk truet, men har fått drahjelp siden 2007. Dette i et samarbeid mellom Norge og Sverige. Fra Hardanger i sør til Varanger i nord er det satt ut fjellrever født i fangenskap.

– Foreløpig har vi ikke en levedyktig bestand. Men det går ganske fort framover, sier Nina Eide til statskanalen. Hun er ekspert på fjellreven og seniorforsker ved NINA:

– Veksten vil gå fortere og fortere. Hvis vi holder på i 10–15 år til, kan jobben være gjort, sier Eide.

Rekordmange valpekull for den truede fjellreven i 2018 Fjellreven fikk minst 58 valpekull i 2018. Det er det største antallet siden den nasjonale overvåkingen av den truede arten startet i 2003.

Fjellreven skal i hovedsak ha to trusler for sin eksistens. Det ene er sterk konkurranse fra rødreven. Det andre er at de store smågnagerårene har blitt sjeldnere.

Ifølge NRK har Norge en handlingsplan for fjellreven fram til 2021. Denne kan bli forlenget, bekrefter seksjonsleder i Miljødirektoratet, Knut Morten Vangen.