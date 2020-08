Bilulykke i Skibotndalen: To personer i bobil kjørt ut av veien

nyheter

Det er politiet som melder om saken på Twitter.

En bobil har kjørt utenfor veien på E8 i Skibotn. Bobilen skal ha inneholdt to personer, og skadeomfanget er hittil ukjent. Nødetatene er på vei til stedet.

– Det er ikke noe annet enn materielle skader, melder opersjonsleder hos politiets operasjonssentral i Tromsø, Roy Tore Meyer.

Meyer kan opplyse at bilen kjørte utfor ved siden av et vann, og at deler av hjulene dermed står under vann.

– Det pågår nå en berging av bilen, som er delvis dekket av vann.

Ambulansen er også til stede og vil se til de to involverte, som var i 70-årene.