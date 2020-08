Norgesferien er over - på med arbeidstøyet igjen

nyheter

Sissel Merete Skoghaug Sivilstatus: Gift med Dag Otto fra Lenangsøyra

Alder: 49

Bosted: Opprinnelig fra Oksfjord/Hvaler

Yrke: Nestleder Fagforbundet nasjonalt og sykepleier

Skriver helst om: Arbeidsliv og politikk

For de fleste har årets sommer vært ganske annerledes. For min egen del, og for de fleste jeg kjenner og har møtt i løpet av sommeren, har det likevel vært en bra ferie. Til tross for at det ikke var mulig eller i hvertfall ikke anbefalt å kjøre til Sverige, reise til Palma, «Granca» eller hvor det nå er vi liker å tilbringe de etterlengtede ferieukene. For de fleste ble det Norge – kanskje med en liten avstikker til det «grønne» Danmark eller vakre Finland.

Forfatteren Andre Bjerke avslutter sitt dikt «En handelsendes liv» med en frase – «man er sur på sørpå nordpå». Diktet handler om en handelsreisende som på sin ferd i nord tar seg til rette med «frøken Nordpå», gjør henne gravid og stikker. Munnhellet - sur på sørpå nordpå - har blitt brukt i mange sammenhenger, også når det gjelder været. Været sørpå har ikke vært så bra som nordpå. Jeg vil snu Andre Bjerkes ord når det gjelder årets sommervær; man er surpå nordpå sørpå. Hvorfor skulle det være så mye fint vær nordpå, liksom?

Været har vært strålende, og søringer har strømmet nordover i mengder. De har kommet i bobiler som er eid eller leid, med campingvogner, båter og andre fremkomstmidler. Jeg er opptatt av læring, og denne sommeren har vi sett en del voksenopplæring på høyt nivå. For eksempel når folk rygger med campingvogn for første gang. Eller legger til brygga med en litt for stor båt.

Men tenk at det virkelig er fergekøer! Man må altså vente i opptil flere kvarter på å komme på ferga over fjorden. Tenk at det er snø i fjellet? Kolonnekjøring i juni? Hvite ting som faller ned fra himmelen i juli? Er det egentlig lov med så mye nedbør, og så mye på en gang? Hvem har ansvaret? Kan folk bo så langt fra hverandre, og hva lever folk av her egentlig?

Jeg skal ikke harselere for mye med de som har sett landet fra en ny og annerledes vinkel. Men, det er en kjerne av alvor her. Jeg kjenner mange som aldri har besøkt Nord-Norge. Reisen i eget land var ikke bare en feriereise. Det gir nye perspektiver på hvem vi er og hvordan vi lever i det langstrakte landet vårt. Jeg tror det er godt å oppleve at det bor mange trivelige og reale mennesker med ulike kulturer rundt om. I den situasjon vi var i denne sommeren, der de tradisjonelle turistene ikke kom, er det fint at vi har reist, sett og lært - og ikke minst betalt for oss.

Min sommerferie er over. Vi er straks i gang med det utsatte lønnsoppgjøret - så arbeidstøyet er på. Vi er klare for innsats for å gi best mulig vilkår til medlemmene som står på i krevende tider. Til tross for den litt ironiske vinklingen om nordmenn på tur i eget land, skal vi ha med oss at det er mange som er permitterte, oppsagte, som venter på oppgjør - og kanskje ikke har hatt mulighet til å feriere. Jeg håper likevel de har hatt gode dager - enten de bor sørpå eller nordpå – og at høsten blir bra.

Pandemien er ikke over. Smitten øker enkelte steder og vi må skjerpe oss slik at vi ikke må stenge ned igjen. Det er ikke bare unge mennesker som glemmer at smittevernreglene gjelder. Det er skolestart, studiestart og vi skal sette i gang å bygge landet igjen. Vi må bruke de ressursene vi har – og det beste vi har er faktisk hverandre. Hold ut, vis omsorg og omtanke, og ta vare på hverandre.

En liten innrømmelse til slutt – det er lett å være tøff i trynet, men vi greide selv å grunnstøte et par ganger med en liten båt i sommer. Vi har fortsatt mye å lære!