Mann tatt for ulovlig ATV-kjøring i naturreservat

nyheter

Politiet melder onsdag ettermiddag på Twitter at de har tatt en eldre mann for kjøring med ATV i naturreervatet på Elvenes i Nordreisa.

Her kjøres det ulovlig med ATV. Kommunen: – Skjer flere steder I en årrekke forteller Kjell-Arne Molvik at det er drevet med ulovlig ferdsel i Oksfjord. Nordreisa kommune sier at det også skjer flere steder.

Hendelsen skjedde i dag, onsdag, og mannen tilsto for politiet i et avhør. De beskriver at dette kom som en følge av en straksetterforskning.

Politiet om ulovlig motorferdsel i utmark: – Vi er helt avhengige av tips Selv om politiet holder utkikk, er de helt avhengige av tips for å ta de som kjører ulovlig i utmark – og helst når det skjer.

Politiet har opprettet en sak, og sier at mannen kan forvente seg en kraftig bot, for den ulovlige kjøringen.