Koronakontakten i Skjervøy: – Man kan ikke poengtere nok hvor viktig smittevernreglene er

De nærmeste helgene arrangeres det konfirmasjon i Nord-Troms, og med det hører også en fest til ære for konfirmanten. Samtidig øker koronasmitten i landet og sykepleier og koronakontakt Monica Steinsvik Larsen i Skjervøy er litt spent på hva det vil ha å si for smittetallene i kommunen, og regner med at alle som arrangerer fester er sitt ansvar bevisst.