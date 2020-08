Varvik vil ha grensetjenesten inn på statsbudsjettet

nyheter

I en pressemelding tar Storfjord-ordfører Geir Varvik (H) og fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) sammen til orde for at regjeringens nordområdemelding "må støtte opp om Nordkalottrådets arbeid for å bygge ned grensehindre og tilrettelegge for grenseoverskridende samarbeid", som de formulerer det.

Tanken er at man i neste omgang skal sikre at tjenesten for en fast, statlig finansiering gjennom statsbudsjettet:

- Grensetjenesten i Storfjord er svært viktig for at folk kan leve i grensenære strøk. Korona har vist oss viktigheten av å ha en kunnskapsformidler for folk som forflytter seg over grensen. Det har vært stort press på tjenesten nå, sier Varvik i pressemeldingen.

Det er altså Nordkalottrådet som koordinerer det såkalte grensehinderarbeidet på Nordkalotten - gjennom Nordkalottens grensetjeneste. Sistnevnte har blant annet et kontor i Skibotn - for norsk-finske og norsk-svenske spørsmål. Skibotn-kontoret har to fulltidsstillinger, hvorav den ene finansieres gjennom Nav, mens Nordkalottrådet sammen med Storfjord kommune finansierer den andre stillingen.

Bjørn Inge Mo mener at grensetjenesten "må sikres forutsigbare økonomiske rammer og ressurser for å ivareta kontinuitet og et best mulig tilbud av tjenestene til næringsliv og befolkning".

- Kontoret har særlig hatt utfordringer på norsk side for å sikre tilstrekkelig med administrative ressurser for å drifte kontoret. Dette kan ikke fortsette, og Grensetjenesten i Storfjord må likebehandles som Grensetjenesten Norge – Sverige i Eidskog kommune av regjeringa», sier Mo.

Ifølge sine egne nettsider har Nordkalottens grensetjeneste følgende mål:

"Å legge til rette for grenseoverskridende aktiviteter for enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner og myndigheter, og arbeider aktivt for økt mobilitet på tvers av landegrensene i Finland, Sverige og Norge. I dette inngår veiledning, informasjon, tilrettelegging og kontaktformidling, som skal gi den enkelte bedre forutsetninger for å kunne fungere på begge sider av grensene".