Niklas (35) lærer deg å lage møbler selv

På en byggevarebutikk i Lillestrøm møter vi Niklas Nygaard (35), eller Snekker Niklas, som er navnet han bruker i sosiale medier. Etter å ha tilbrakt mye tid med å se på «gjør det selv»-videoer på internett, bestemte han seg for tre år siden for nettopp å gjøre det samme selv. Som faglært tømrer ansatt i en byggevareforretning var det bare å sette i gang.

– Jeg begynte i samarbeid med jobben, forteller han.

– Jeg hadde hatt et kamera liggende en stund uten å ha så veldig mye bruk for det, men har alltid hatt en interesse for filming og markedsføring. Jeg har jo sett mange slike videoer, og en dag spurte jeg bare jobben om de var interesserte hvis jeg lagde noe sånt. Det var de, så da begynte vi der.

Enkle å følge

Selv om Niklas lager de fleste videoene sine i samarbeid med arbeidsstedet, har målet hele veien vært å bli en egen merkevare. Egne prosjekter han har gjort, er for eksempel en utebar for interiørbloggeren Tina Stuestøl og en lampe for nettsiden Kreative ideer.

– Alt jeg lager, kan folk få til selv, forsikrer han.

Selv om tømreren har en del mer erfaring med å snekre og bygge enn resten av oss, har lettforståelige oppskrifter vært veldig viktig hele veien.

– Jeg bruker som regel bare enkle og helt vanlige materialer. Gjerne slike du bygger hus med, som du finner på alle byggevareforretninger. Du trenger heller ikke veldig mye verktøy, det viktigste er en drill og en sag i en eller annen form, forteller Niklas.

På bloggen hans snekkerniklas.no finner du målene og fremgangsmåtene du trenger for å starte.

Blir til underveis

For å få til en oppskrift som kan følges for en nybegynner, må Snekker Niklas selv ofte prøve seg fram.

– Jeg lager ikke prosjektene på forhånd før jeg lager videoene, så jeg har jo aldri gjort det før når jeg begynner å filme, sier han.

– Så det skjer jo innimellom at noe ikke funker, og da må jeg pause filminga litt og prøve på nytt. Jeg finner ut noen ting underveis, og resultatet er ofte litt annerledes enn min første tanke, siden det kanskje ikke gikk helt som jeg trodde det skulle gå.

Han forteller at hva han skal bygge, gjerne er planlagt langt fram i tid, selv om fremgangsmåten blir til underveis.

– En stor motivasjon til å lage ting selv, er jo å kunne være litt kreativ, sier han. – Det er også fint å ikke måtte kjøpe så mye hele tiden. Og det å bruke hendene er jo egentlig en belønning i seg selv.

Flust med ideer

På snekkerniklas.no kan man se oppskrifter på alt fra hengekøyestativ og søppelskur til spilevegger og drivhus. Vil man lage noe omfattende, kan man la seg inspirere av store prosjekter som et utekjøkken av tre og steinheller. Vil man heller bli fort ferdig, kan man lage Niklas’ lille stativ i kryssfiner for håndbrygging av kaffe.

– Det er aldri mangel på ideer, smiler Niklas.

Ideen til en av videoene oppsto for eksempel da han var i en møbelbutikk sammen med kjæresten. Der så Niklas en dyr stol, og tok seg selv i å tenke at «dette kunne jeg ha laget selv». Han bestemte seg for å sette teorien ut i livet og lagde en egen variant.

Han henter også inspirasjon fra andres «gjør det selv»-prosjekter på internett og fra ting han finner på nettsiden Pinterest. Her kan man bla seg gjennom milliarder av bilder og lagre alt man finner interessant i egne mapper.

– Jeg er jo helt hekta på Pinterest, og kan fort bli sittende og scrolle i flere timer. Ofte kan jeg ta ting derfra og lage en egen vri på det. Jeg får gjerne opp bilder som ligner på ting jeg har sett på før, så da kan jeg bare bla meg videre og videre og få inspirasjon, sier han.

Følgerne hans kommer også ofte med forslag til hva de vil se.

– Møbler kan være veldig dyre, så hvorfor ikke prøve å gjenskape noe lignende selv?

Overraskende lett

For å velge hva som skal ut til følgerne, er det noen kriterier som må på plass.

– Det må være enkelt nok, og det må være fint. Når jeg leter etter ideer, faller jeg ofte for noe som ser kult ut. Ofte kan disse tingene være veldig kompliserte, og da må jeg gjøre det mye enklere, samtidig som det helst skal se like bra ut, sier han.

Han unngår helst dyre deler og materialer, og lager ting som har en bruksfunksjon.

Bloggeren har fått gode tilbakemeldinger fra folk som har bygget sine egne varianter av møblene.

– En ting som går igjen, er det folk ikke hadde trodd at det skulle være så enkelt å gjøre det selv, sier han.

– Sett i gang!

Niklas tror «gjør det selv»-trenden har et stort potensial til å spre seg enda mer her til lands, og forteller at det i Amerika er store messer for folk som lager denne typen videoer. Tømreren forteller at han håper å få til et samarbeid med flere håndverkere og slik kunne utføre enda større prosjekter.

Sammen med to andre «gjør det selv»-entusiaster lanserte Niklas tidligere i år konkurransen «God Som Ny Challenge», der de oppfordret folk til å gi nytt liv til gamle ting. Det kom inn mange kreative bidrag, og etter noen uker ble det kåret en vinner. Slike prosjekter håper tømreren at han kan gjøre mer av fremover, i tillegg til å fortsette å lage videoer.

– «Gjør det selv» har blitt et slags samfunn i sosiale medier. Noen ting jeg lager, merker jeg at sprer seg skikkelig. Utebaren har for eksempel blitt laget i Danmark også. Det er jo veldig gøy, smiler han.

Snekker Niklas har ett tips til de som ønsker å begynne med snekring selv:

– Det er bare å starte. Mange av prosjektene krever veldig lite for å starte, så bare gjør det til en morsom greie og sett i gang!