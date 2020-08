Nye havdroner kan gi svar på langvarig olje-konflikt

nyheter

Fisker og miljøvernere har i flere tiår anklaget oljeselskapene for at seismikk kan skade fisk og hval. Seismikk er eksplosjoner av lydbølger som skytes ned mot havbunnen for å kartlegge olje og gass. Nå kan utviklingen av nye havdroner avdekke om seismikk faktisk skader eller skremmer fisken, skriver iTromsø.