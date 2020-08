Økt testing i Nord-Troms de siste ukene

nyheter

Lyngen

Totalt har det blitt utført 181 tester for korona i Lyngen, av de, har to vært positive. Som de fleste andre kommunene har også Lyngen opplevd økt testing i det siste, og en tredjedel av den totale testingen er gjort de siste to ukene.

Kommuneoverlege Carol Pascoe vil minne folk på å fortsette å være nøye med smittevernrutinene.

– Jeg vil oppfordre folk til å fortsette å være bevisst på smittevernregler. Bli hjemme om man er syk, hold avstand, og praktisere god håndhygiene. Det er enkelt å havne i et lokalt smitteutbrudd om man glemmer dette.

Kvænangen

I Kvænangen har det blitt gjort 141 tester, men de har hittil ikke hatt noen positive resultater, i følge kommuneoverlege Kjell Nysveen. I Kvænangen har de også hatt en økning i testing i den siste perioden, med 42 av de totalt 141 testene gjort de siste to ukene.

– Den største økningen i testing den siste tiden hos oss har kommet fra utenlandske arbeidstakere som har kommet tilbake fra ferie i hjemland som anses som røde land.

Nysveen poengterer også viktigheten av å holde seg hjemme og testes om man viser symptomer.

– Om man er forkjølet og hoster, er man velkommen til å teste seg. Noen tenker kanskje at man ikke vil være den første i kommunen med covid-19, men det er veldig viktig å la seg teste, så vi kan oppdage det tidlig.

– Det er mye bedre å få stoppet en smittespredning enn at man går og kvier seg for å teste, og dermed sprer smitten i samfunnet, sier kommuneoverlegen.

Kåfjord

Anita Monsen Pedersen, kommuneoverlege i Kvænangen kan melde om at Kåfjord har 145 tester totalt, hvorav 57 har kommet de siste par ukene. Altså i overkant av en tredjedel av testingen har kommet de siste par ukene, i likhet med de andre Nord-Troms kommunene.

– Om en forkjølelse får lov å spre seg så, vil det være helt likt om det er en av de som tror de er forkjølt faktisk er koronasmittet. Det skremmer meg litt.

Monsen Pedersen tror en stor del av forkjølelsesmitten kommer av at folk nå kommer tilbake til skole og jobb fra ferien.

– Folk begynner nok å bli litt lei, rører seg mer, og er rett og slett litt slepphendt.

Nordreisa

Nordreisa, som den største kommunen i regionen er også den kommunen med flest tester. Siden mars har det blitt utført 359 koronatester i kommunen, hvor to har påvist smitte. Som med de andre kommunene, deler de den samme problematikken med høstforkjølelsen, som fører til at det de siste to ukene har blitt gjort 98 tester. Av de 98, har 70 kommet tilbake, og ingen har vært positive for covid-19.

– Vi merker at det er mer trykk på UNN, som håndterer testingen for hele Troms og Finnmark. Bare det siste døgnet har de analysert 710 koronatester fra fylket, forteller kommuneoverlege i Nordreisa, Øyvind Roarsen.

Kommuneoverlegen deler også bekymringen med sin kollega i Kåfjord rundt smitten av høstforkjølelsen.

– Det Anita (Monsen Pedersen) sier er jeg helt enig. Det er skremmende hvor lett en forkjølelse kan spre, og det er noe man må tenke på.

Til tross for dette, så anbefaler Roarsen folk til å ta det med ro, innenfor smittevernrutinene.

– Vi har ikke hatt noen annen smitte i kommunen etter de to første tilfellene tidligere i vinter. Sannsynligheten for å få korona har heller ikke gått opp.

Storfjord

I Storfjord deler de testtall sammen med Balsfjord, og har dermed ikke nøyaktige tall for kun Storfjord kommune, men totalt har de gjort over 1000 tester, hvor 200 av de har blitt gjort de siste par ukene.

Kommuneoverlege, Hans-Olav Holtermann Eriksen kan fortelle at, som i de andre kommunene, er høstforkjølelsen grunnen til økningen i testing.

– Det er høstforkjølelsen som går. Den smitter lett, og sitter godt i.

Eriksen forklarer også at forkjølelsen har en lei sekundæreffekt.

– Man smitter fort de man bor sammen med og oppholder seg med, som fører til at igjen flere blir syke, og flere må testes, og holdes hjemme fra jobb og skole.

Kommuneoverlegen har noen tips for å beholde de lave smittetallene.

– Hold deg til din interne krets, og reis så lite som mulig. I tillegg kan man unngå store sammenkomster med alkohol. Når alkohol er i bildet, så glemmer man fort retningslinjene. Det er alltids et bryllup eller en bursdag, men man må være nøye, alltid.

Skjervøy

Skjervøy har en egen korona-kontakt, Monica Steinsvik Larsen, som kan fortelle at de har gjort 98 tester de siste par ukene, men fortsatt har de bare ett bekreftet tilfelle av korona i kommunen, fra tidligere i vinter.