Nå kan du se hvor mange som er på bussen før den ankommer busstoppet

iTromsø: For å bidra til å forhindre trengsel, og unngå smitte på bussen oppfordres alle busspassasjerer fortsatt til å følge regjeringens gjeldende reiseråd. Nå lanserer tromsreise.no muligheten til å se om det er ledig kapasitet på bussene.

Sanntidskart

Sanntidskartet på tromsreise.no viser nøyaktig hvor bussen er, og viser hvor mange passasjerer som er på bussen. Passasjertelleren bussene bruker baserer seg på et automatisk tellesystem, som til enhver tid viser nøyaktig hvor mange passasjerer som er om bord i bussen.

I tillegg til å vise antall passasjerer som er om bord i bussen skal sanntidskartet vise nøyaktig hvor bussen befinner seg. Kartet mottar posisjonsdata fra bussene hver femte sekund.

– På kort tid har våre utviklere laget en fremstilling av antall passasjerer om bord for å gi våre passasjerer en mulighet til å orientere seg om kapasiteten på sin buss, forteller daglig leder i Troms fylkestrafinn, Kurt Bones, i en pressemelding.

Maksantall

Troms fylkestrafikk har sammen med to andre bussoperatører, Tide og Torghatten, hatt befaring for å styrke samarbeidet rundt smittevern i kollektivtransporten.

Det ble etter befaringen konkludert med at 70 prosent kapasitet på bussene er ønskelig for å ivareta de nasjonale retningslinjene for smittevern i kollektivtransporten.

For bussene i Tromsø vil det si at det helst ikke skal være flere enn 20 stående passasjerer på bybussene, og ikke flere enn ti stående passasjerer på distriktslinjene.

– Det viktigste er å forhindre smitte. Fordøren vil fortsatt være stengt og vi har nå satt et maksimalt antall stående passasjerer vi ønsker om bord. Det er gledelig at vi har en felles forståelse med våre operatører, og at dette er et arbeid vi står sammen om, sier Bones i pressemeldingen.

Oppfordrer til å unngå fulle busser

For å unngå at det blir trangt blant de stående passasjerene på bussene oppfordrer Troms fylkestrafikk alle passasjerer til å ikke gå på fulle busser, men heller vente på neste buss.

– Troms fylkestrafikk er avhengig av et godt samarbeid med dem som reiser og oppfordrer alle til å sette seg godt inn i våre reiseråd. Vi oppfordrer også alle til å bruke tromsreise.no for å holde seg orientert om kapasiteten om bord i bussen sin, sier Bones.