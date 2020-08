Fortsatt nedgang i ledigheten i Troms og Finnmark

nyheter

Ved utgangen av august er det nå 4537 helt ledige og 3178 delvis ledige i Troms og Finnmark, som gir en ledighet på henholdsvis 3,5 prosent og 2,4 prosent - til sammen 5,9 prosent. Det opplyser NAV i en pressemelding.

I juli måned var ledigheten på 6,6 prosent.

– Vi er glade for at det i løpet av sommeren er stadig flere som er kommet i arbeid, og vi har nå et særlig fokus på hvordan vi kan bistå de som fortsatt er permitterte, opplyser Grete Kristoffersen, fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark.

Over normalen – men på tur ned

Selv om antallet arbeidsledige går ned, er tallet fortsatt over normalen. Ifølge NAV var det på samme tid i fjor 2636 personer som sto helt uten arbeid. Tallet i august i år er på 4537 personer. Også antallet helt ledige har økt fra 2,0 prosent av arbeidsstyrken til 3,5 prosent.

Utviklingen etter nedstengningen av landet i forbindelse med korona er ifølge etaten likevel positiv: i mars sto 9,6 prosent helt ledige - mot dagens nivå på 3,5 prosent.

NAV ser at ledigheten går ned innenfor alle næringer. Dette samtidig som mange fortsatt er permitterte. Høyest ledighet er fortsatt innen reiseliv og transport med 767 helt ledige, industriarbeid med 536 helt ledige og butikk og salgsarbeid med 524 helt ledige.

Mange unge ledige

De unge ledige utgjør nå 1 492 personer, noe som tilsvarer 32,9 prosent av de helt ledige i Troms og Finnmark.

– Vi er særlig opptatt av ungdommene, og er bekymret for de mange helt ledige i fylket som er under 30 år. Disse står i fare for å miste sin tilknytning til arbeidslivet på et kritisk tidspunkt i livet, sier Kristoffersen.

Fra 1. november kan man som arbeidstaker bli permittert i inntil 52 uker. NAV frykter mange dermed kan havne i en situasjon hvor de vil være utenfor arbeidslivet over svært lang tid.

Kan heve kompetansen samtidig

Som et tiltak for å bedre hver enkeltes muligheter i arbeidsmarkedet, er det åpnet opp for at man nå kan gjennomføre kompetanseheving samtidig som man mottar dagpenger. Dette i samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune. Vilkårene for utdanning og kompetanseheving står beskrevet på NAV sine nettsider.

– Vi vet at det er svært mange i vårt fylke som ikke har fullført videregående opplæring. Andre igjen vil ha nytte av korte eller lengre kurs og fag. Dette har man nå muligheten til å gjennomføre selv om man mottar dagpenger, og vi oppfordrer alle som er permitterte om å benytte seg av denne historiske muligheten. Det er viktig å være aktiv og utvikle seg selv om man er permittert, slik at man står enda bedre rustet når arbeidsmarkedet tar seg opp igjen, understreker Kristoffersen – som legger til at han håper alle som trenger kompetansepåfyll benytter seg av muligheten.