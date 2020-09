– Greit med informasjon

nyheter

Onsdag arrangerer Kultur og Næring i Indre Kåfjord (KNIK) et kombinert årsmøte/folkemøte i Birtavarre.

Der skal blant annet Inge Bjørn Hansen, som representerer selskapet ST1, orientere om mulige planer for en vindpark i Kåfjord. Den infoen syns ordfører Bernt Lyngstad det er greit kommer.

– Ja, jeg mener det er bedre å få informasjon om dette enn å ikke få noe. Det er holdningen min i utgangspunktet. Så kan man selvfølgelig si at det ville vært å foretrekke at man hadde gått via Kåfjord kommune, men man er jo i sin fulle rett til å komme og informere som man vil, sier Lyngstad.

Plukker ikke opp ballen

At vindpark i det hele tatt er tema i Kåfjord har falt mange tungt for brystet og på diskusjonsgruppa «Kåfjord lokalpolitiske debattforum» har diskusjonene gått varmt den siste tiden.

Lyngstad selv vil ikke ta standpunkt i saken nå.

– Nei, ordføreren i Kåfjord vet lite om dette per nå. Jeg har ikke fått noen informasjon, så den ballen plukker jeg ikke opp ennå. Det har heller ikke vært på agendaen verken i Kåfjord Ap eller, så vidt jeg vet, blant kåfjordinger flest. Men vi har rikelig tid til å finne ut av dette, sier Lyngstad, og tilføyer:

– Vi tar sikte på at kommunestyret får en orientering om vindpark i vårt møte 24. september.

Skal på møtet

Han skal på folkemøtet onsdag uansett – ettersom flere kommunale saker også er en del av programmet.

– Ja, det skal være orientering om det gamle sykehjemmet i Birtavarre og om forvaltningen av Guolasveien, sier Lyngstad.