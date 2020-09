Antallsbegrensning på rypejakten i Reisadalen: – De som har lyst å jakte slipper til

nyheter

I dag ble det varslet at det vil være antallsbegrensning på rypejakten i Reisadalen, noe som ikke er nytt, i følge Statskog. Begrensningen går på antall jaktdøgn, i tillegg til et fast maksantall på fire ryper og to skogsfugler per jeger per dag. Maksantallet gjelder uavhengig om du er i en begrenset sone eller ikke.