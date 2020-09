En milepæl for Volkswagen

nyheter

– Vi er et av de aller første landene som har fått låne en prototyp av ID.4, sier Harald Edvardsen-Eibak, Volkswagens sjef i Norge.

Bilen er på besøk i Norge, lett kamuflert, i et par døgn. Den offisielle verdenspremieren er ikke før i slutten av september.

Ved siden av ID.4-eksemplaret står en bil som er forbi prototypstadiet: en ID.3, som de første norske kundene straks mottar. Første skip lastet med ID.3-biler har akkurat klappet til kai i Oslo.

– Utleveringene er rett rundt hjørnet, og vi er takknemlige for at kundene har vært tålmodige, det har vært en lang innseiling, sier Edvardsen-Eibak.

– Dette er svært viktig for oss, det er rett og slett en milepæl å få disse bilene på norsk jord for første gang, og vite at de er på vei ut til forhandlerne og kundene, sier kommunikasjonssjef i Volkswagen Anita Svanes.

«Tusenvis»

Importøren vil ikke ut med hvor mange kontrakter de har skrevet på ID.3, men sier at «tusenvis av kunder har kjøpt den usett». I tillegg tror de det er mange som venter på å få sett den i virkeligheten og få prøve den.

Den norske importøren har tidligere sagt at ID.3 skal bli Norges mest solgt bil i 2020, det er Edvardsen-Eibak litt mer usikker på i dag. Koronasituasjonen har medført stengte fabrikker, som har gjort at den opprinnelige planen om utleveringer fra sommeren ble skjøvet til tidlig høst.

ID-serien er et resultat av en strategi Volkswagen lanserte i 2016, kalt Transform 2025+, som innebærer store investeringer i elektrisk mobilitet. Selskapet har sagt at investeringene vil beløpe seg til 115 milliarder kroner. Betydningen av den elektriske ID-serien er enorm for Volkswagen, de har selv sagt at det er deres viktigste modell siden Bobla og Golf.

ID.3 bygges på Zwickau-fabrikken i Tyskland, og er første modell i Volkswagens helelektriske ID.-familie. Fabrikken er en ren elbilfabrikk, som skal være helt ferdig bygget i løpet av 2020. Neste år skal det lages 300.000 elbiler på anlegget.

Bommer ikke

Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen, mener satsingen fra Volkswagen er «kjempeviktig».

– Volkswagen er en av verdens desidert største bilprodusenter, og har ikke råd til å bli plassert i baksetet i den utviklingen som nå skjer.

Hun tror ikke det er noen fare for at Volkswagen bommer, eller at det bare er nordmenn som vil ha bilene, slik at elbiler forblir et nisjeprodukt i andre land. Det ville i så fall ha bremset den videre utviklingen av elbiler.

– Nei, det er det ingen grunn til å tro. Bilene som lanseres nå, har såpass lang rekkevidde at de i praksis starter på et helt annet nivå enn det som gjaldt i elbilenes barndom. Ikke minst kan kundene selv velge hvor store batteripakker de vil ha, etter behov og økonomi. Men det blir likevel avgjørende at prisene blir attraktive på utgavene med lang rekkevidde, firehjulsdrift og mulighet for tilhengerfeste – også i andre markeder enn Norge.

Fred Magne Skillebæk, redaksjonssjef i Elbil24, mener også at dette er en riktig satsing fra Volkswagen.

– Nå begynner myndighetene i Europa å presse på bilprodusentene. De ønsker flere elbiler på veiene. Jeg tror heller det vil bli et problem for dem som ikke har satset på elbiler.

Tjene penger

Skillebæk sier at «dieselgate», da Volkswagen ble tatt for utslippsjuks høsten 2015, på sikt har vært av det gode for selskapet. Skandalen fikk bilprodusenten til å foreta en helomvending mye tidligere enn de ville gjort dersom de ikke satt med et digert omdømmeproblem i fanget. Samme høst som skandalen ble rullet opp, hadde de skissene til plattformen alle ID-bilene skal bygges på, klare.

– Nå har de fem års forsprang på de aller fleste av de store produsentene. Jeg tror Volkswagen er av dem som har størst mulighet til å lykkes med elbiler, og jeg tror de kommer til å tjene penger på det.

Den såkalte MEB-plattformen – Volkswagens modulære plattform for elbiler – har en fleksibel konstruksjon, slik at den kan danne grunnlag for en rekke nye elbiler i tiden som kommer. Ifølge Edvardsen-Eibak er planen til Volkswagen å komme med én ny elbilmodell i halvåret framover.

Neste modell etter ID.3 er ID.4, en SUV som er noe større enn kompaktbilen ID.3.

Straks ID.4

ID.4-en som er på besøk i Norge, er en prototyp. Interiøret er uferdig, og derfor tildekket, når vi får se bilen. Men det er ikke lenge til bilen er klar for markedet.

– ID.4 får verdenspremiere i slutten av september, og samtidig åpner vi opp for salg av modellen. Vi regner med å ha de første leveringene mot slutten av året.

Bu i elbilforeningen håper Volkswagen får til en bred lansering internasjonalt, og at satsingen skaper forventninger i land der elbiler ikke er så vanlige i dag.

– Jeg har holdt foredrag på webinarer i henholdsvis Australia og Skottland den siste uka, og begge steder, som i de fleste andre land, måper de over det store utvalget av elbiler tilgjengelig i Norge. Det er en generell oppgitthet over manglende tilgang på elbiler rundt om i verden. Vi får håpe Volkswagen ganske raskt tenker bred utrulling.