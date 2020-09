Klopplegger turstier på Skibotn

nyheter

Skibotn Stisykkelforening med Kristoffer Bruvold

Bakgrunnen for denne dugnaden er et tilskudd fra Troms og Finnmark fylkeskommune til et samarbeidsprosjekt mellom Storfjord Kommune, Visit Lyngenfjord og Skibotn Stisykkelforening, som er kalt bærekraftig besøksforvaltning.





Den forrige dugnadshelgen i midten av Juli gikk til å lage en lang klopp på stien opp mot Hengen, og denne helgen skal stiene fra Olderelv camping til hengen forbedres i de våteste partiene. Arbeidet vil bestå av klopping, steinlegging ,drenering og rydding, melder Storfjord Kommune på sine nettsider.