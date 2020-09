Tjener mer i Vadsø enn i Tromsø: – Vanskeligere å rekruttere i Vadsø

nyheter

iTromsø: Hos Fylkesmannen får både topplederne og de best betalte ansatte i Vadsø litt høyere lønn enn sine kolleger i Tromsø, Storslett, Lyngen og Andselv. Topplønnen i Vadsø er på 1,45 millioner kroner og i Tromsø 1,2 millioner kroner. Årsaken er at de best betalte stillingene er plassert i Vadsø.