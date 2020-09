Fylkesrådslederen vil styrke Husbanken

nyheter

iTromsø: Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) vil at Husbanken må spille en sterkere rolle med å finansiere boliger for unge.

– Det må ikke være sånn i dette landet at du må ha rike foreldre for å skaffe deg hus. Med egenkapitalkravet blir husdrømmen nesten uoppnåelig for mange. Så det er en sosial dimensjon i dette, sier Mo.

Han mener privatbankene har tatt over for det Husbanken sto for.

– Samtidig ser vi en befolkningsnedgang i kommunene. Dette kan vi motvirke med en god og rimeligere boligfinansiering, mener Mo.