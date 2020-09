En langt tøffere kamp om veipenger

Det er et solid selskap vi ikke får være med i.

nyheter

De tre kommunene, Tromsø; Senja og Harstad, har funnet sammen. Gjennom et forsterket samarbeid skal de blant annet kjempe for å sikre helsdrift av ferga mellom Senja og Tromsø. Og det er neppe det eneste de tre skal samarbeide om.

For Senjas del er en slik allianse nok gull verdt. Å få storfylkets virkelige folketallssluggere med på laget når det skal kjempes om offentlige samferdselsmidler, det er gull verdt.

For storkommunen i Midt-Troms har sitt å slite med. Veiene ute på selve Senja er mildt sagt elendig, og står overhodet ikke i forhold til verdiskapninga på småplassene der. At de behøver opprusting er hevet over en hver tvil, noe også næringslivet i Midt-Troms har visst å framheve.

På tvers av de gamle kommunegrensene maktet aktørene å finne sammen i klynger som sammen løftet fram og lobbierte for samferdsutfordringene i regionen. Nå får de hjelp fra kommunen, som altså kan banke i bordet med å være nettopp stor og samlet.

For Nord-Troms er det grunn å til å være meget oppmerksom på det som foregår. Det er et solid selskap vi ikke får være med i, og det kan resultere i at viktige prosjekter vi virkelig venter på og trenger, taper i konkurranse med hva man mener haster mer på. For nå er det ikke bare Senja som vil ha bedre veier på Senja. Nå vil også Tromsø og Harstad det samme.

Skjervøy, Kåfjord og Lyngen har enorme samferdselsbehov i årene framover. For Lyngen er kampen noe lettere, i og med at ordfører Dan-Håvard Johnsen så ettertrykkelig har manøvrert kommunen tettere inn mot Tromsø. For resten av regionen er det Nord-Troms regionråd og Arena Nord-Troms man har å spille med. Spørsmålet er om det er gode nok kort å gå til bordet med.

For kort tid siden kranglet Skjervøy og Kåfjord med Torsken og Berg om samferdselsmillionene. I dag slåss man mot Senja. Som har Tromsø og Harstad på laget. Det er som at et OBOS-liga-lag brått dukket opp i 3. divisjon, og med Eliteserie-spillere på benken. Slikt gir fort stygge siffer.